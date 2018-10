St. Georgen Bürger setzen sich für den Bau ein

Auch Bernhard Stiefel von der Sparkasse Schwarzwald-Baar erschienen mit 9800 Euro aus dem PS-Sparen im Gepäck. "Wer gute Arbeit leistet, darf sich immer über Spenden aus diesem Programm freuen", so Stiefel.

"Kindergärten – das hat auch etwas mit Zugehörigkeit und Verbundenheit mit einem Ort zu tun", so Katharina Meyer. "Das Herzstück des ›Sonnenstrahl‹ sind in erster Linie die Kinder, dazu kommen die Erzieherinnen, aber auch unsere Hausmeisterin und die Putzfrau, die manchmal ganz schön schaffen müssen." Auch die Eltern seien eine wichtige Stütze. Menschlichkeit und Wertschätzung erfahre der kleine Kindergarten, der schon viele Auszeichnungen erhalten habe.

Der Elternbeirat stellte fest, dass der Kindergarten vor allem vom Herzblut der Erzieherinnen lebe.

Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Scherer stellte fest, dass der "Sonnenstrahl" sehr beliebt sei. Auch Eltern aus der Kernstadt brächten ihre Kinder zum mittlerweile zweigruppigen Kindergarten, dessen Überleben längst keine Frage mehr sei. Auch seine beiden Töchter seien in Brigach in den Kindergarten gegangen, sagte Scherer und strahlte. "Die Kindergärten in Baden-Württemberg haben den besten Personalschlüssel bundesweit", erinnerte er. Auch die Bergstadt sorge dafür, dass dies so bleibe.

Ortsvorsteher Franz Günter aus Oberkirnach überbrachte neben einem "Eisgeld" für die Kinder auch eine kleine Ruhebank – mit dem Versprechen, eine zweite zu bringen, sollte die eine zu klein sein.

Ballons steigen auf

Oliver Porsch als Vertreter der Kirchengemeinde freute sich darüber, dass die Erzieherinnen und die Leiterin des Kindergartens so viel Tatendrang an den Tag legten.

Hilde Neininger vom Obst- und Gartenbauverein (OGV) hoffte derweil auf reiche Ernte vom Apfelbaum, den der OGV anlässlich des Geburtstags in den Garten der Tagesstätte gepflanzt hatte.

Meyer lud nach den Reden dazu ein, ausliegende Karten mit guten Wünschen für die Einrichtung zu versehen, an einen sonnengelben, mit Gas gefüllten Ballon zu hängen und diesen steigen zu lassen.

Danach wurde bei Essen und Trinken gemeinsam gefeiert. Spiele sorgten bei den vielen Kindern für Kurzweil. Musikalisch umrahmt wurde das Fest durch das gemeinsame Jugendblasorchester mit jungen Musikern aus St. Georgen, Langenschiltach und Unterkirnach unter der Leitung von Slavomir Moleta.