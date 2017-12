St. Georgen Brandschutz schlägt kräftig zu Buche

Für diese Maßnahmen wurde zusätzlich 64 000 zu den bereits planmäßigen 880 000 Euro eingestellt. Durch nunmehr weiter geforderten Maßnahmen wie die brandschutztechnische Einhausung der Stahl-Unterzüge betragen die Kosten für den zusätzlichen Brandschutz nunmehr bei knapp 136 000 Euro, was rund 13 Prozent über den derzeitig bekannten Baukosten von 1,056 Millionen Euro liege. In der Gesamtsumme erhöhen sich die Kosten knapp fünf Prozent über Plan, so Bauamtsleiter Alexander Tröndle.

Das nun vorliegende Angebot der Zimmerei Mühlberger beinhalte die Brandschutzdecke einschließlich der Verkleidung der Stahlunterzüge zum Preis von rund 48 670 Euro, was aber bereits durch den zuständigen Architekten Martin Rosenfelder in der Sitzung am 27. September mitgeteilt worden sei. Der Abschluss dieser Nachtragsvereinbarung sei reine Formsache, da die genauen Kosten in der vergangenen Sitzung noch nicht vorgelegen hätten. Mit der Gesamt-Fertigstellung der Halle sei im späten Frühjahr 2018 zu rechnen, so der Bauamtsleiter.

Kostenschätzungen immer schwieriger