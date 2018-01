St. Georgen Brand: Strafverfahren gegen Drohnenpilot

Die Beamten der Kriminalpolizei in Villingen haben laut Staatsanwaltschaft die Sachbearbeitung übernommen und erste Zeugen befragt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen handelte es sich bei der Drohne um ein kennzeichnungspflichtiges Fluggerät, das nicht pilotenscheinpflichtig ist.

Ersten Berichten am Sonntagabend zufolge hatte das Flugobjekt die Rettung der bei dem Brand schwer verletzten Frau behindert. Dies wurde am Montagmorgen dementiert, die Polizei sprach nach ersten Ermittlungen lediglich von einer Ordnungswidrigkeit, da die Frau sich noch im Krankentransporter befand, als die Drohne am Himmel gesichtet wurde. Das Flugobjekt konnte, so die bisherige Version, rechtzeitig entfernt werden, sodass der Hubschrauber planmäßig starten konnte.

Wie Polizeipressesprecher Michael Aschenbrenner am Mittwoch auf Nachfrage erklärt, ergab sich durch die weiteren Ermittlungen nun doch ein Straftatbestand. »Gerade bei solchen außergewöhnlichen Ereignissen ergibt sich nach Prüfung oft ein anderer Sachverhalt«, erklärt der Polizist. Die Ermittlungen dauern weiter an.