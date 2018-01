St. Georgen Brand: Haus im Stockwald brennt aus

Die einzige Bewohnerin hatte angegeben, dass sie eine Wunderkerze angezündet habe, das daraus entstehende Feuer habe sie noch versucht zu löschen, dabei zog sie sich Brandverletzungen an Händen und am Kopf zu. Als sie sich endlich in Sicherheit brachte, versengte ihr das schnell um sich greifende Feuer auch den Rücken. Per Hubschrauber wurde sie nach Tübingen ans Universitätsklinikum gebracht, wo man für Brandverletzungen speziell eingerichtet ist.