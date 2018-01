St. Georgen Brand: Drohne hat Einsatz nicht behindert

Es ist Sonntag, kurz vor 19 Uhr, als die St. Georgener Feuerwehr zu einem Gebäudebrand im Stockwald gerufen wird. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintreffen, brennt das landwirtschaftliche Anwesen in der Straße "Am Schwanen" bereits lichterloh. Die Flammen schießen in den dunklen Nachthimmel, über die Stadtgrenzen hinweg ist der Brand zu sehen.

Löschversuch scheitert

Was war passiert? Nach bisherigen Ermittlungen hatte die 77-jährige Bewohnerin des Hauses am Abend eine Wunderkerze angezündet und das Zimmer verlassen. Als sie zurückkehrte, stand der Weihnachtsbaum in Flammen. Die Frau versuchte, den Brand zu löschen, und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie rettete sich daraufhin zu den Nachbarn, die einen Notruf absetzten.