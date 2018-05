St. Georgen "Bloos-Arsch" feiert 2019 das 40-Jährige

St. Georgen-Peterzell. Der Vorsitzende Matthias Aberle begrüßte mehr als die Hälfte der 90 aktiven Mitglieder. Er meinte: "Bei uns geht es stets lustig zu. Wir haben gemeinsam Spaß und pflegen das Brauchtum." Erfreut sei er auch darüber, dass der Verein kontinuierlich wächst. Inzwischen sind es zusammen mit den Kindern nahezu 200 Mitglieder. Aberles Motto: "Gemeinsam erfolgreich."

Yvonne Dhenin als Schriftführerin sowie die jeweiligen Gruppenleiter erinnerten an die Kampagne. Andreas Welpe von der Gruppe "Engele­goascht" berichtete von neun besuchten Umzügen. Besonders in Erinnerung ist der in Schwäbisch Gmünd mit 60 000 Zuschauern geblieben, bei dem sie den dritten Platz als Gruppe erreichten.

Hinzu gekommen sind sieben Mitglieder. Für die Kinder war der Aufenthalt im Lindenbüble ein Erlebnis, das es auch dieses Jahr wieder gibt. Für das Jahr 2019 sind vermehrt Umzüge in der Gegend vorgesehen.