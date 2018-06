St. Georgen Blick auf Reichenau

An einem schattigen Grillplatz konnten sie sich stärken, bevor es über Salen­stein zum Napoleon Schlösschen – mit Blick auf die Insel Reichenau – weiterging. Der Rückweg führte am Seeufer entlang bis Berlingen, wo ein enormer Aufstieg auf dem Panoramaweg zu bewältigen war. Die schönen Ausblicke lohnten die Mühe. Von Steckborn aus trat man die Heimfahrt an mit einer gemütlichen abschließenden Einkehr.