St. Georgen Bilanz und Vorschau

Michael Rieger hält die Ansprache. Die Familie Papst wird ihr Hotelprojekt "Federwerk" präsentieren, dessen ­Eröffnung im Spätsommer 2018 geplant ist. Jochen Ehmer, Geschäftsführer der Firma Schunk Electronic Solutions GmbH aus dem Gewerbe­gebiet Hagenmoos/Engele stellt sein Unternehmen vor. Der Jugendgemeinderat berichtet von seinen Projekten und die Stadtmusik St. Georgen unter der Leitung von Slawomir Moleta spielt auf. Wolfgang Epting, WE Audio ­Systems, will seine neuen ­PE-Plattenspieler an einem Stand ­prä sentieren. Auch die DVD " Berg­-stadt­geschichten" kann an diesem Abend noch gekauft werden.

Im Anschluss an das rund eineinhalbstündige offizielle Programm lädt die Stadt zu einem Glas Sekt ein, um auf das neue Jahr anzustoßen und ins Gespräch zu kommen. Die Bewirtung übernimmt wieder der FV/DJK St. Georgen.