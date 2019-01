St. Georgen Bestimmungen greifen nicht in dieser Saison

Auch die Skilifte am Winter-, Kessel- und Schlossberg waren nachmittags schon in Betrieb. Darüber hinaus wurden am Donnerstag mehrere Loipen gespurt, darunter die Stadionrunde, Routen auf der Falkenandresenhöhe und der Seebauernhöhe sowie deren Verbindungsloipe.

Ein Blick in den Wetterbericht zeigt: Der Winterspaß sollte weiterhin garantiert sein, der Schneefall anhalten. Laut Ferienland wird daher auch das Wintersportangebot erweitert: Am Freitag, 11. Januar, werden der Brigachlift sowie der Lift am Oberen Schlossberg geöffnet.

Zuletzt haben mögliche Sicherheitsbestimmungen für Lifte in St. Georgen sowie den umliegenden Gemeinden für Unruhe gesorgt. Auf Nachfrage erklärt Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis, dass es diesbezüglich keine neuen Entwicklungen gebe. Man befinde sich noch immer in Gesprächen. Allerdings betont sie: Selbst wenn neue Bestimmungen beschlossen werden würden, beträfen sie definitiv noch nicht die laufende Wintersaison. Mögliche neue Auflagen sowie damit verbundene Schließungen der Skilifte sind damit weiterhin Zukunftsmusik.