St. Georgen Besonderer Hörgenuss

St. Georgen. Die Konzertreihe Ökultur startet nach der Sommerpause in ihre Saison am Freitag, 26. Oktober, im ökumenischen Gemeindezentrum mit einem Konzert in ungewöhnlicher Besetzung: Peter Woelke (Gitarre) und seine Frau Ute Haas-Woelke (Klavier) gestalten den Abend mit Duo-Literatur.