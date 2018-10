St. Georgen Berliner Politiker bekommen in der Bergstadt ihr Fett weg

St. Georgen. Was macht ein Kabarettist, wenn ihm die Realsatire unzähliger Politiker langsam aber sicher das Wasser abgräbt? Er wechselt selbst in die Politik, wird Bürgermeister und holt so zum ultimativen Gegenschlag aus. In seinem aktuellen Bühnenprogramm "Mit Volldampf" tut Jens Neutag genau dies und bescherte den zahlreichen Besuchern im Theater im Deutschen Haus einen überaus vergnüglichen Freitagabend mit Kabarett der Spitzenklasse.