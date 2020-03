St. Georgen Bergstädter reagieren gelassen auf Corona-Fall

Die evangelische Altenhilfe betreibt in St. Georgen zwei Altersheime: das Lorenz- und das Elisabethhaus. Dort ist man auf alles vorbereitet, nimmt die Situation ernst, relativiert sie aber gleichzeitig auch. "Wir haben natürlich alle Maßnahmen eingeleitet, die wir einleiten müssen und sollen", erklärt Sonja Heinzmann, Leiterin der Sozialdienste im Elisabethhaus. Hierzu zähle etwa eine verstärkte Basishygiene, Desinfektionsmittel für Besucher, oder die tägliche Prüfung der Zahlen und Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes.

Besuch bei Krankheit besser verschieben

"Wir haben an allen Eingängen Aushänge, um Besuche zu reduzieren", fügt Pflegedienstleiter Michael Werler hinzu. Menschen, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Risikogebieten aufgehalten haben oder krank sind, sollten demnach auf einen Besuch im Altersheim verzichten.

Dass die evangelische Altenhilfe gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreift, ist derweil nichts Neues. Auch in Zeiten von Grippe-Wellen gelten für die St. Georgener Einrichtungen ähnliche Regeln, wie die Verantwortlichen erklären. "Wir haben wöchentlich Visiten mit Ärzten. Wenn sie sagen, dass es zur Zeit intensiv ist, fahren wir die Maßnahmen hoch. Das ist aber eigentlich selten", so Werler. "Es war kein Act, das für das Corona-Virus umzustellen. Die Maßnahmen sind nahezu gleich, nur die Schutzmaßnahmen sind strenger als bei einer Influenza."

Seit vor knapp einer Woche ein Fall in Furtwangen gemeldet wurde, wurden zudem interne Veranstaltungen wie etwa Gottesdienste abgesagt. "Die Bewohner finden es natürlich schade, dass die Veranstaltungen ausfallen müssen. Dann müssen wir erklären, dass das eine reine Präventionsmaßnahme ist", sagt Heinzmann. "Aber weder Bewohner noch Angehörige sind in Sorge."

Sorgenfrei – das scheinen auch Shoppingliebhaber zu sein. Auf Nachfrage erklärt Sabine Günter von Haushaltswaren Henninger, dass man keinen Kundenrückgang verspüre. "Die Kunden sind vielleicht vorsichtiger geworden, halten eher Abstand, aber mir ist nichts Gravierendes aufgefallen." Auch von Einzelhandelskollegen habe man bislang nichts Negatives gehört. Im Hörstudio Eichenlaub bestätigt eine Mitarbeiterin diese Beobachtung.

Zumindest vorübergehend positiv wirkt sich das Virus für das Lebensmittelgeschäft aus. Wie Ulrich Haas, Geschäftsführer des gleichnamigen Edeka-Marktes, erklärt, sind unter anderem Reis, Toilettenpapier, Nudeln, Konserven und Wasser derzeit begehrte Ware. Dass er durch die Angst vor einer Quarantäne mehr Umsatz generiert, ist für ihn allerdings eine Milchmädchenrechnung. "Das Blatt kann sich schnell wenden, irgendwann muss man das Gekaufte ja verzehren", erklärt er. Entsprechend rechne er mit einem späteren Umsatzeinbruch.

Dass sich die St. Georgener von dem jüngsten Fall am Samstag beeinflussen lassen, kann er derweil nicht bestätigen. "Das ist schon seit ungefähr 14 Tagen so", erläutert er.

Lieferengpässe drohen nicht

Die Hamsterkäufe machen sich bemerkbar. Zwar kommt es laut Haas definitiv nicht zu Lieferengpässen. Allerdings: "Wir kriegen im Moment nicht ganz die Mengen, die wir bestellen", räumt er ein. "Aber die Kapazitäten sind ausgeschöpft, und wenn nur jeder zehn Prozent mehr will, kriegen die Lieferanten das eben nicht gebacken."

Während man im Edeka versucht, die Regale so schnell wie möglich wieder zu füllen, ist man ein Gebäude weiter mit der Versorgung von Patienten beschäftigt. In der Praxis von Ärztesprecher Johannes Probst hat man beispielsweise kurzerhand den Sozialraum zum Infektionsraum umfunktioniert. Menschen mit Grippesymptomen – ob sie nun das Coronavirus haben oder nicht – können so separat von jenen mit anderen Erkrankungen behandelt werden, da der Raum vom Treppenhaus zu erreichen ist und nicht in der Praxis liegt. "Ich denke, wir haben schon sehr deutliche Konsequenzen gezogen", erklärt Probst.

Die Mediziner der Bergstadt tauschen sich indes ständig aus. "Wir ziehen alle an einem Strang. Ich bin auch mit dem Rathaus in Kontakt und wir setzen die kommunale Strategie in der Ärzteschaft so um, wie wir das im Rathaus besprechen."

Von dort hatte sich bereits am Wochenende Bürgermeister Michael Rieger eingeschaltet und die Bürger um Besonnenheit gebeten. Offenbar sind die Bergstädter dem Wunsch ihres Stadtoberhauptes nachgekommen. Bislang, so Rieger am Montag, sei von Panik im Rathaus keine Spur.

COVID-19. Fünf Buchstaben, zwei Zahlen – doch in St. Georgen bislang zumindest ohne Hysterie.