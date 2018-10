St. Georgen Bergstädter fungieren als Testpublikum

St. Georgen. Zu Beginn ihres Programms "Die fabelhafte Welt der Therapie" lobte Helene Bockhorst die Landschaft St. Georgens. Bei manchen Städten könne sie verstehen, dass die Leute lieber in ihre Show gingen. Die Komikerin verriet, dass es sich bei ihrem Auftritt im Theater im Deutschen Haus um eine Vorpremiere handle, es also "irgendwann noch richtig geil werde", das Publikum es aber schon vorher sehen dürfe.

Auf die Tränendrüse drückte sie mit Erinnerungen an ihre schlimme Kindheit und ihr damit einhergehendes mageres Selbstbewusstsein. Immerhin kurble das die Wirtschaft an und schaffe speziell im therapeutischen Bereich viele Arbeitsplätze, so Bockhorst. Auch sei sie dadurch zu einer Art ehrenamtlichen Inklusionshelferin geworden, für Leute "die sonst nie Sex gehabt hätten". Monogamie sei altgriechisch und heiße "kommt drauf an", wusste die Komikerin. Auch Verheiratete könnten ein gutes Liebesleben haben – es dürfe nur niemand wissen.

Die Eigenschaften, sich selbst schlecht zu finden und freizügig über Sexualität zu reden, machte die von Bockhorst angestrebte Interaktion mit dem Publikum nicht gerade einfach.