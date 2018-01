Mit regelrechten Dauerfeuer begrüßten die Bergstädter das neue Jahr. Obwohl leichter Regen einsetzte und der Wind ordentlich blies, herrschten fast ideale Bedingungen. Zumindest war die Sicht optimal. Weniger schön sah es an Neujahr in Teilen der Stadt aus. Überall lagen Feuerwerksreste. Durch das unachtsame Entsorgen von abgebrannten Feuerwerkskörpern gerieten unter anderem in St. Georgen und Schönwald Mülltonnen in Brand. Foto: Georg Müller