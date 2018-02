St. Georgen Ben Bengler inspiriert die Interaktion

Ben Bengler lebt von der Herausforderung und ist motiviert, interaktive Erlebnisse für ein breites Publikum zu schaffen. Er hat einen interdisziplinären Hintergrund welcher aus den Bereichen Technik, Musik, Interaktionsdesign, und Kunst schöpft.

Derzeit arbeitet er als Senior Design Engineer bei IXDS in München. Zuvor arbeitete er am Intel ICRI Cities Institute am University College London und am Centre for Digital Music der Queen Mary University in London.

Dort promovierte er in Human-Computer Interaction mit Schwerpunkt auf interaktive kollaborative Musiksysteme im öffentlichen Raum. Als Installationskünstler hat er diverse interaktive Sound- und Musikinstallation entwickelt die international unter anderem bei der Ars Electronics (Linz, Österreich), im Victoria und Albert Museum (V & A) (London, UK), der OCT Loft (Shenzhen, China), dem Sónar Festival (Barcelona, Spanien) oder der Yang Gallery (Peking, China) ausgestellt wurden.