St. Georgen Beim Radfahren und auf dem Rummelplatz funkt es

Seit 65 Jahren verheiratet zu sein, das heißt in der heutigen schnelllebigen Zeit schon etwas. Dabei war es zumindest Ingrid Anni Kaiser keineswegs in die Wiege gelegt, jemals in den Schwarzwald zu kommen. Denn sie wurde im August 1936 in Königsberg in Ostpreußen geboren, dem heutigen Kaliningrad. Auf der Flucht sei die Familie in Westfalen gestrandet. "Dort gab es keine Arbeit, im Schwarzwald dagegen hat man Arbeitskräfte gesucht", schilderte sie den Grund ihrer Weiterreise in den Schwarzwald.

Ihr fünf Jahre älterer Ehemann hatte bei der einstigen Küchenmöbel-Firma Kopp, später Zeyko, das Schreinerhandwerk erlernt und arbeitete dort auch noch etliche Jahre, bevor er sich entschloss, sogenannte Schwedenhäuser zu bauen. Dort blieb er nicht allzu lang, er fand bei der Firma Kundo eine neue Anstellung. Mit 64 Jahren beendete er seine berufliche Laufbahn, als sein Arbeitgeber in den Strudel der Insolvenz der Firma Staiger geriet.

Im Jahr 1953 lernten sie sich kennen. "Wir sind beide gerne Rad gefahren, und wir haben gerne den Rummel besucht, der im Schmiedegrund immer stattfand, so haben wir uns kennen- und lieben gelernt", schildern sie die Umstände. Es ging dann recht schnell. Noch im gleichen Jahr heirateten sie, die standesamtliche Trauung übernahm Mathias Lauble, Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde. Kirchlich trauten sie sich in der Lorenzkirche.