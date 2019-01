St. Georgen-Langenschiltach. Der Trachtenmusikverein Langenschiltach hält am Samstag, 26. Januar, seine Hauptversammlung in der "Krone" ab. Um 20 Uhr beginnt die Sitzung. An diesem Abend umfasst die Tagesordnung unter anderem folgende Punkte: diverse Berichte, die Entlastung des Vereinsvorstandes sowie Wahlen.