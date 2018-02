St. Georgen Bei klirrender Kälte Feuer willkommen

St. Georgen. Lang war der Trauerzug, der auf den Marktplatz marschierte, angeführt von der Stadtmusik. Diese spielte einen Trauermarsch. Die Hästräger weinten herzereißend. Trost spendete ihnen Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger. Er lobte die Narren für ihr großes Engagement. Jetzt seien sie geschafft und es sei an der Zeit, den Rathausschlüssel zurück zu geben. Auch wenn jetzt Schluss sei: "Morgen geht’s bereits dagegen.

Die heulende Zunftmeisterin Alexandra Pies wusste in gereimter Form von einer kurzen, aber kalten Kampagne zu berichten. Gefeiert wurde "in der Stadt und in der Ferne, wir waren überall und gerne."

In diesem Jahr war der Bürgermeister nicht beim Rathaussturm dabei. Die Zunftmeisterin mutmaßte, er habe nicht ins Kleidle der Berg­stadtfetzer gewollt, weil er deren Bemalung scheute. Doch der Schultes war im Krankenstand, Mario Ettwein aber sein perfekte Double. Nächstes Mal müsse Rieger aber blechen, wenn er sich drücke. Sie zeigte sich gnädig: Die Rathausbesatzung dürfe wieder zurückkommen und in Ruhe schlafen – Gute Nacht."