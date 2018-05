St. Georgen Bei Einsatz Drehleiter am teuersten

In Notfällen rückt die Feuerwehr aus. Sie besteht in der Bergstadt aus Freiwilligen, die viel Freizeit opfern, aber auch während der Arbeit allzeit bereit sind. Ihr Einsatz erfolgt ehrenamtlich. Anfallende Kosten übernimmt die Kommune. Aber nur in manchen Fällen kann der Verursacher auch zur Kasse gebeten werden.