St. Georgen Begegnung mit Heimatcharakter

Mönchweiler. Auf dem Weg in den Norden Vietnams begleiten wir das Ehepaar entlang der Küste, starke Regenfälle beeinträchtigen den Genuss der Landschaft. Auf dem Hei Van Pass, einem früher wichtigen strategischen Punkt zwischen dem Süden und dem Norden Vietnams, kommt es zu einer unglaublichen Begegnung. Die beiden Reisenden werden von einem Deutschen angesprochen, der ihr VS-Kennzeichen gesehen hat. Das Gespräch bringt Überraschendes zu Tage: Bevor er in Vietnam als Reiseleiter tätig wurde, hatte er bei der Firma Zeyko in Mönchweiler gearbeitet! Zufälle gibt es…

Nach Hoi An mit wunderschöner Altstadt und Da Nang mit seinen "Marble Mountains" führt sie ihr Weg in die alte Haupt- und Kaiserstadt Hue mit mächtiger Zitadelle direkt am "Parfüm-Fluss". Das beeindruckende Bauwerk wurde leider durch die Kämpfe während des Kriegs stark beschädigt – viele Teile nicht wieder aufgebaut. Ein weiterer Anziehungspunkt ist die Thien Mu-Pagode.

Nördlich von Hue fahren die beiden weiter auf dem Ho Chi Minh Pfad – eine Nachschubroute für die Vietminh während der Indochina-Kriege. Die Route führt durch eine tropische Berglandschaft – wegen des dichten Nebels allerdings kaum erkennbar.