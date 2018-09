St. Georgen Becken weiter gesperrt

Wie Tröndle nun ausführte, habe man zuerst gedacht, es handle sich um Kondenswasser oder eine kleinere undichte Stelle. Allerdings sei so viel Wasser ausgetreten, dass es sogar zu einem Kurzschluss am Stromverteiler kam.

"Ärgerlich" nannte Bürgermeister Michael Rieger die Angelegenheit angesichts der eigentlichen Neuwertigkeit des Hallenbads. Darüber hinaus falle der Schaden in eine Zeit, in der die Besucherzahlen naturgemäß ansteigen.

Man sei derzeit noch immer damit beschäftigt, die undichten Stellen auszumachen, so Tröndle. "Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt", machte er klar. Was die Stadt habe tun können, sei geschehen, auch eine Interimslösung sei nicht möglich gewesen. Der Stadtbaumeister zieht nach derzeitigem Stand eine düstere Bilanz: "Das könnte zu einer größeren Geschichte werden."