St. Georgen Bauhof-Team hält super zusammen

Nachts um drei Uhr beginnt der stellvertretende Bauhofleiter seinen Dienst. Gegen 3.15 Uhr beginnt er, die Straßen abzufahren, ab etwa 4.30 Uhr klingelt bei seinen Mitarbeitern der Frühschicht und den Dienstleistern das Telefon.

25 Mitarbeiter sind im Bauhofteam tätig, zwei Schichten mit je neun Leuten sind derzeit nur mit dem Winterdienst beschäftigt. Das Gros sitzt dabei auf den Maschinen, vier größere und zwei "Tremos", kleine, wendige Schmalspur-Räumgeräte. Ab und zu muss auch der Radlader ran. Und zur Not wird auch schnell mal die Schneefräse an eines der Fahrzeuge montiert – wie neulich, als in einer "Nacht- und Nebel-Aktion" innerhalb von drei Nächten die Haupt-Einkaufsstraßen freigefräst wurden. "Tatsächlich hat sich fast jeder an das Parkverbot gehalten, dann geht das auch recht flott", betonte Herrmann.

"Wenn es ganz hart kommt, muss ich die Leute von der Frühschicht am Abend noch einmal holen. Das ist aber kein Problem, das Team hier hat einen ganz tollen Zusammenhalt, alle ziehen an einem Strang", freute er sich im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Da bekomme er praktisch nie ein "Nein", wenn er nachfragt, ob jemand ganz schnell kommen könne. "Wir haben jetzt noch nicht mal Ende Januar, die normalerweise schneereichste Zeit kommt erst noch", räumte er ein.

Zuständig ist der Bauhof vor allem für die Räumung der Stadt. Und das Hauptproblem hier sei, dass zum einen ganz wenig Fläche vorhanden sei, um die derzeitigen Schneemassen unterzubringen. Zum anderen würden die wenigsten Bürger heutzutage noch ihre Parkplätze wirklich freiräumen. "Dann wachsen die Schneeruder immer mehr in die Straße rein. Und wir kommen mit den Räumfahrzeugen nicht mehr durch." Selbst DRK oder ­Feuerwehr tun sich in ­Notfällen dann schwer. Zudem werde nicht in den eigenen Garten hinein geräumt, sondern eher auf die Straße zu, was die Fahrbahn wieder verenge.

Problematisch seien unter anderem auch die enormen Temperaturunterschiede. So sei es manchmal an der Stockburger Mühle fünf Grad kälter als in der Stadt, da müsse genau durchdacht werden, welche Fahrzeuge wo eingesetzt werden können, ob Streusalz nötig wird oder nicht.

Dass nicht jeder dem Bauhof nur schlechte Noten gibt, offenbarte nun der Handels- und Gewerbeverein: Mit zwei Dutzend St.-Georgen-Gutscheinen in den Händen kam der HGV-Vorsitzende ­Claudius Fichter in die Fahrzeughalle, begleitet von ­Sabine Günter und Guido Eichenlaub. "Wir finden, der Bauhof leistet eine ausgezeichnete Arbeit – und dafür sollen die Mitarbeiter auch mal mehr als nur ein Lob mit warmen Worten bekommen", sagte Fichter.