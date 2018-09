Zur Kinder-Bibelwoche laden die katholische und evangelische Kirche noch bis zum 7. September ins Ökumenische Zentrum ein. Am ersten Tag waren bereits 57 Kinder dabei. Abschluss ist am Sonntag um 11 Uhr der gemeinsame Gottesdienst. Organisiert wird die Bibelwoche von Pastoralreferent Benedikt Müller und Pfarrerin Lisa Interschick. Noch bis Freitag werden Kinder täglich von neun bis zwölf Uhr von rund 13 Jugendlichen betreut, von denen einige selbst früher an der Kinderbibelwoche teilnahmen. Die Jugendlichen haben ein Theaterstück vorbereitet. Übergreifendes Thema ist in diesem Jahr die Geschichte von Paulus. Eingeflochten wurde die Erzählung eines Piraten, der hört, dass der Apostel einen Schatz besitzt, "wertvoller als alles Gold der Welt", wie Interschick ausführt. Tatsächlich handele es sich bei dem Schatz um die frohe Botschaft von Jesus. Bereichert wird die Geschichte durch Illustrationen wie eine Landkarte des Mittelmeerraums, mittels welcher die Reise des Apostels verdeutlicht wird. Jeder Tag der Bibelwoche beginnt mit einer kleinen Andacht, gefolgt von einem Stück der Erzählung von Paulus. Nach einem kleinen Frühstück gibt es altersgerechte Bastelangebote zur Paulus-Geschichte. Gegen Ende des Vormittags ist freies Spielen angesagt. Alle Kinder sind eingeladen, eine Anmeldung zu dem kostenlosen Angebot ist nicht nötig. Weitere Infos erteilen die Organisatoren, Telefon 07724/9 4 6 85 18, 07724/94 41 12, E-Mail benedikt.mueller@kath-sgte.de, pfarrerin.interschick@eki-sagte.de. Foto: Hübner