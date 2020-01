St. Georgen Bankangestellter verhindert Trickbetrug

So habe eine 90-Jährige einen Anruf von ihrer vermeintlichen Enkelin erhalten. Die Betrügerin gaukelte vor, für den Kauf einer Eigentumswohnung in Freiburg kurzfristig eine höhere Geldsumme zu benötigen. Die 90-Jährige ging daraufhin zu einer Filiale ihrer Bank und hob Bargeld ab. Als die Betrügerin mehr forderte, ging die Seniorin erneut zur Bank. Diesmal in die Hauptstelle. Dort wurde ein Bankmitarbeiter misstrauisch und verhinderte den Beutezug der Betrügerin.

Ebenso aufmerksam war der Mitarbeiter einer Bankfiliale in Furtwangen. Dort wollte ein 87-Jähriger eine größere Summe Bargeld abheben. Auf Nachfrage des Bankmitarbeiters berichtete der Mann, seine Enkelin habe ihn um einen kurzfristigen Zuschuss zum Kauf einer Eigentumswohnung in Freiburg gebeten. Dies kam dem Bankangestellten spanisch vor.