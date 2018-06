St. Georgen Azubis stellen Firmen vor

Auch am Stand von EBM-Papst setzt man auf neueste Technik: Hier kommen ebenfalls VR-Brillen zum Einsatz, die zeigen, wie die Lehrwerkstatt des Unternehmens aussieht. Darüber hinaus kommt aber auch der Spaß nicht zu kurz: Auf einem Stepper wird getestet, wie viele Stufen man in einer Minute "laufen" kann. Ausgepowert kann man sich dann bei Jan Lauble und den anderen Azubis über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Lauble etwa absolviert gerade seine Ausbildung zum Elektroniker im Hagenmoos. "Es macht wirklich viel Spaß", betont er.

Für den Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Scherer, der am Morgen die Messe eröffnete, ist die ausgebuchte Stadthalle "jedes Jahr ein Beweis für die wirtschaftliche Vielfalt der Stadt". Viele Aussteller seien bereits seit der ersten Messe mit dabei. "Das zeigt auch, wie attraktiv die BAM ist", so Scherer.

Die Handwerkskammer Konstanz ist einer jener Aussteller, die seit den Anfängen der Messe mit einem Stand vertreten sind. "Man kann den Besuchern schon das eine oder andere mitgeben", sagt Marina Bergmann. Es sei auch interessant, wenn ein junger Mensch von seiner Ausbildung berichten kann. Deshalb steht an diesem Tag Jeremy Friese, der eine Ausbildung zum Anlagemechaniker absolviert, Interessierten Rede und Antwort. Nach Bergmanns Erfahrung entstehen vor allem am Nachmittag, wenn die Jugendlichen mit ihren Eltern vorbeischauen, interessante Gespräche.

Fahrsimulator bietet einen Einstieg ins Gespräch

Den wohl höchsten Anziehungsfaktor besitzt zumindest am Vormittag der Stand von A. Maier Präzision. Die St. Georgener Firma hat wie schon im vergangenen Jahr wieder einen Fahrsimulator aufgebaut. "Wir stellen vor allem Teile für den Automotive-Bereich her", erzählt die Auszubildende Ulrike Jancke. Der Simulator biete einen guten Einstieg in die Gespräche, schon am frühen Morgen habe man bereits viele junge Besucher am Stand gehabt.

Sportlich unterwegs ist man indes am Stand von Schunk Electronic Solutions. Das Unternehmen, das sich an seinem St. Georgener Standort auf Achsen spezialisiert hat, präsentiert seine Technik passend zur bevorstehenden Weltmeisterschaft an einem Fußballtisch. Mit Tischkicker-Bällen, die in eine kleine Vorrichtung gepackt werden, die wiederum von einer Schunk-Achse angetrieben wird, versuchen die Standbesucher, eines der zwei Löcher zu treffen – was sich als ganz schön schwierig entpuppt.

Echtes Fingerspitzengefühl erfordert auch das von den Auszubildenden der Firma J. G. Weisser hergestellte Gruppenspiel. Was das mit der Unternehmenskultur zu tun hat, weiß Azubi Manuel Drews: "Wir arbeiten bei J. G. Weisser im Team. Wenn bei der Teamarbeit etwas nicht stimmt, haben wir einfach ein Problem."

Die Stadt, das betont Scherer in seiner Rede, wolle den Industriestandort St. Georgen langfristig halten. Blicke man auf die gestiegenen Ansprüche in der Arbeitswelt und das gestiegene Rentenalter, sei es darüber hinaus umso wichtiger für junge Menschen, den passenden Beruf zu finden. Hierfür sei die Messe der perfekte Ort: "Die BAM ist eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen."