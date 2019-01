St. Georgen AZ investiert in Millionenhöhe

Mönchweiler/St. Georgen. AZ ist Lieferant von totraumfreien Kükenhähnen und Sonderlösungen in Industrieanlagen. Zusammen mit den Kunden werden neue Armaturentypen für wirtschaftlichere Produktionsanlagen entwickelt. Weltweit werden mit fast 500 Mitarbeitern an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien, China und Südafrika spezielle chemikalienbeständige Absperrarmaturen produziert.

Anlässlich der Firmenfeier im Technik Museum St. Georgen stellte Geschäftsführer Jörg Wisser diese positiven Zahlen den rund 130 interessierten Mitarbeitern vor. Diese anhaltende positive Unternehmensentwicklung schlägt sich in einer rund zehnprozentigen Aufstockung der Mitarbeiter und erneute Investitionen in Millionenhöhe am Standort Mönchweiler nieder. "Der 2018 erlangte Auftragseingang ist der höchste in unserer Firmengeschichte und sichert uns auch für das aktuelle Jahr einen guten Grundstock für unsere Produktionsauslastung", so der geschäftsführende Gesellschafter Jörg Wisser.

In seinem Vortrag führte er auch aus, dass die AZ-Unternehmensgruppe für mögliche Konjunkturschwankungen robust aufgestellt ist: Das internationale Vertriebsnetz, die Belieferung in viele Industriebereiche und ein breit gefächertes Produktprogramm seien Garanten für gute Prognosen. "Wir verkaufen Sicherheit für die Anlagenbetreiber mit innovativen Produkten, kundenspezifischen Lösungen und Sonderwerkstoffen, zum Beispiel Titan oder Tantal", so Wisser. "Die Industriekunden in der Chemie, Petrochemie, Lebensmittelindustrie, Meerwasser-Entsalzung oder auch Solarenergie und Kraftwerke investieren viel, um teure Produktionsausfälle zu vermeiden." In solchen Fällen könne AZ mit einem globalen Netz an eigenen Service-Niederlassungen dem Kunden helfen, das schaffe Vertrauen.