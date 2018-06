St. Georgen Autofahrerin bei Unfall auf B 33 schwer verletzt

Die heftige Kollision hatte sich gegen 8.30 Uhr an der Ampelkreuzung bei Peterzell ereignet. Erste Angaben vor Ort zufolge wollte die Fahrerin mit ihrem Opel von Peterzell her kommend in Richtung Villingen abbiegen.

Auf der Kreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß mit einem auf der B 33 fahrenden Sattelzug aus Bulgarien, der in Richtung St. Georgen unterwegs war – zudem wurde ein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert. Warum die beiden Fahrzeuge trotz der mit Ampelregelung zusammengestoßen sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erklärt. Derzeit ermittelt noch die Verkehrspolizei aus Zimmern den genauen Hergang vor Ort.

Feuerwehr rettet Frau aus Wrack