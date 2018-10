St. Georgen. Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 11 Uhr gekommen, als zwei Autos in der Sommerauer Straße in St. Georgen aneinander vorbeifuhren und sich dabei ihre jeweiligen Außenspiegel berührten. Während einer der Unfallbeteiligten wartete, fuhr der andere laut Polizei einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach einem schwarzen SUV, bei dem das Gehäuse des linken Spiegels fehlt. Sachdienliche Informationen nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724/94 95 00, entgegen.