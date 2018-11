St. Georgen Ausschuss begrüßt Eigeninitiative

Im ersten Fall handelte es sich um den Neubau einer Fahrzeug- und Maschinenhalle in der Mattenstraße in Brigach. Da die Abweichungen marginal waren, wurde in der Beschlussvorlage die Befreiung in zwei Fällen befürwortet. Das Gremium folgte der Einschätzung und erteilte sein Einvernehmen.

Das zweite Vorhaben betraf den Aufbau eines Carports als Schuppen für Gartengeräte im Stockwaldtalweg in St. Georgen. Die Beschlussvorlage sah eine Zustimmung vorbehaltlich der baurechtlichen Zulässigkeit vor. Letztere wurde allerdings vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, namentlich dem Naturschutzamt, versagt. Das Gremium stimmte daher zwar dem Bauantrag einstimmig zu, das Carport darf aufgrund der Entscheidung des Landratsamts dennoch nicht gebaut werden.

Zu guter Letzt beriet der Ausschuss über den Bau eines Löschwasserbehälters mit Technikcontainer in der Industriestraße. Hierfür waren ebenfalls zwei Befreiungen notwendig. Wie Stadtbaumeister Alexander Tröndle erklärte, nehme die Löschwasserversorgung im gewerblichen Bereich "unheimlich Fahrt auf". Das Gremium war sich einig, dass diese Eigeninitiative zu begrüßen sei – und sprach sich für den Bau aus.