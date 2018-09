St. Georgen Aus Industriebau wird "Schmuckstück"

"Das Hotel Federwerk und das Restaurant Feinwerk laden ein, es sich gut gehen zu lassen", so Pfarrer Friedemann Fritsch. Aber nicht nur der Körper brauche Wiederherstellung, sondern vor allem das Innere. Er begegne Jesus da, wo ihn Menschen wertschätzend und nicht wertend anschauten. "Tragen sie Sorge, dass Gäste und Personal dieses erfahren", so Fritsch an die Familie Papst.

Bürgermeister dankt für Risikobereitschaft

"Sie haben etwas Einmaliges geschaffen", so Bürgermeister Michael Rieger. Er danke für die Risikobereitschaft, im ländlichen Raum so viel Geld zu investieren. Familie Papst habe ein in weitem Kreis einzigartiges Aushängeschild umgesetzt. Sie gehe mit bestem Beispiel voran, ein stückweit Verantwortung dafür zu tragen, dass es der Stadt gut gehe. "Georg Papst wäre sehr stolz. Aus dem TB ist ein Schmuckstück geworden."

Planungsleiter Wulf Wössner beschrieb Treffen mit Bürgermeister Michael Rieger im anfangs trostlos wirkenden Gebäude. Das vereinigte Hüttenwerk mit mindestens sechs verschiedenen Bauzuständen in den Griff zu bekommen sei nicht einfach gewesen. Märchenhaft sei, mit Familie Papst einen Investor gefunden zu haben. Etwa 80 Gewerke, 680 Handwerker und 250 andere Dienstleister seien tätig gewesen. Er lobte die Schnelligkeit der Verwaltung bei notwendigen Genehmigungen und Plänen.

Industriegeschichte auf schöne Weise bewahrt

Ihr Mann Georg habe durch sein Vorbild und seine Schaffenskraft die Familie in die Lage versetzt, das Projekt zu verwirklichen, so Ilse-Doris Papst. Was daraus geworden sei berühre sie zutiefst. "Wir können Gott gar nicht genug danken, dass wir mit der Hilfe aller Beteiligten so etwas Besonderes zustande gebracht haben."

Fredéric Masquelier, Bürgermeister von Saint Raphael, war überzeugt, dass dank des Hotels zahlreiche Bürger seiner Stadt St. Georgen neu entdecken werden. Hier könne man gut die Stärke des deutschen Mittelstands sehen.

Mervi Lumia, Vorsitzende des Gemeinderats von Vesilahti, sah die Industriegeschichte St. Georgens im Hotel auf schöne Weise bewahrt. Stadt und Familie Papst hätten ihre Stärken auf wunderbare Weise zusammengesetzt.

Keine der Investitionen der Familie Papst sei nur wirtschaftlich überlegt, so Finanzberater Christoph Weber. Es gehe immer darum, was ethisch dahinterstehe.

Daniel Papst lud die Gäste zum Schluss zum Speisen im Restaurant und zum Rundgang durch die Zimmer des Hotels ein. Für die musikalische Umrahmung sorgten Michael und Maria Lauenstein sowie das "Tom Timmler Quarett" mit Jürgen Hagenlocher, Tilman Günther, Winfried Holzenkamp und Daniel Schay.