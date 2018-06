St. Georgen Auf 4400 laufenden Metern

Die Baufirma habe im Auftrag der Stadt zu einem Großteil den Gehweg zu Hundert Prozent neu gepflastert, wo vorher asphaltiert war. 160 Hausanschlüsse sind bis jetzt geplant, so Heiko Zorn. Da der "PoP" (Point of Presence oder auch Hauptverteiler) bereits in Betrieb sei, könnte jeder angeschlossene Teilnehmer theoretisch sofort auch "loslegen". Dem im Wege stünden aber zunächst noch laufende Verträge, so Zorn.

Auf den Baustellen bis zu 60 Mann tätig

Eine Summe von 917 000 Euro koste der zweite Bauabschnitt, wusste er. Abzüglich der Förderung in Höhe von 369 000 Euro verbleiben für die Stadt noch 548 000 Euro.

Man werde zügig arbeiten. Auf den Baustellen seien bis zu 60 Mann tätig, erklärte Altmann. Angesprochen auf die Vorwürfe aus dem Ortschaftsrat nannte er mehrere Gründe, weshalb das so gelaufen sei. So habe man den Anwohnern leider Termine genannt, was er nicht gut finde: "Wir haben uns durch die Vielzahl an eingesetzten Mitarbeitern praktisch einfach selbst überholt", räumte er ein.

Was das Fehlen an Toiletten anbetreffe: Das sei falsch. "Allerdings besteht zu manchen unserer Mitarbeiter eine Sprachbarriere und daher passiert so etwas, auch wenn es normalerweise nicht geht", betonte Altmann.

Immerhin wurden die Oberflächen der Wege zum Teil komplett ausgetauscht. Bei einer so großen Maßnahme könne es schon mal Probleme geben.

"Wir versuchen sie im direkten Gespräch auch außerhalb der Arbeitszeiten auszuräumen", bestätigte auch Ortsvorsteher Klaus Lauble. Rund fünf bis sechs Wochen rechne man für Abschnitt zwei in Peterzell, war man sich seitens Ingenieurbüro und ausführender Firma sicher.