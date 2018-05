St. Georgen Auch Wildbienen haben Hotelregeln

Risse im Holz können zu Pilzbefall und weiteren Problemen führen

Am Besten eigne sich Hartholz, weniger dafür Esche, Tanne oder Lerche, da diese stark Harz produzierten, was die Löcher verkleben könne.

Wichtig seien zudem saubere Einfluglöcher, an denen keine Fasern abstünden. Ansonsten könnten die zarten Flügel der Insekten Schaden nehmen. In diesem Zusammenhang wies Gapp auf die Nützlichkeit des Drahtgeflechts hin, das in der Regel an Insektenhotels zu finden ist. Das halte Vögel davon ab, das Holz aufzupicken. Gern angenommen würden von Insekten markhaltige Stängel – zum Beispiel von Holunder. Die sollten aber nicht waagerecht, sondern schräg oder senkrecht stehen.

Für Insekten reichen bereits Löcher ab zwei bis etwa neun Millimeter, so Gapp. Auch müsse das Ganze nicht unbedingt aus einer Kiste bestehen. Es reiche, Löcher in einen Holzstamm zu bohren und den im Garten aufzustellen. Allgemein sollten Insektenhotels nach ein paar Jahren erneuert werden, da die Löcher dann geschlossen seien und von Wildbienen nicht mehr angenommen würden.

Gapp warnte davor, Insektenhotels als Allheilmittel zu sehen. Tatsächlich würden die nur von einem Bruchteil der vorhandenen Arten genutzt. Viele seien sehr spezialisiert und bauten sich eigene Löcher, zum Beispiel in Sand.

Entsprechende Nahrungsgrundlagen sind zu beachten

Auch deshalb hält es Gapp für noch wichtiger, für entsprechende Nahrungsgrundlagen zu sorgen. Gut geeignet seien Schmetterlingsblütler beziehungsweise Leguminosen oder auch alle Arten von Glockenblumen. Außerdem Klee, und hier ganz besonders Hornklee.

Eigentlich sollte ein Garten laut Gapp möglichst wild und unordentlich sein, um die besten Nahrungsmittelgrundlagen für Insekten zu bieten. Pflanzen könne man aber auch problemlos in kleinen Behältern auf Balkonen aussähen, diese würden auch von den Insekten gefunden.

Im Außenbereich des Antikhofs konnten Besucher für Wildbienen geeignete Pflanzen in Augenschein nehmen. In der Tenne lag Infomaterial bereit. Dazu wurde ein Dokumentarfilm rund um Insekten und Schmetterlinge gezeigt.