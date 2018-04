St. Georgen Anmeldungen

St. Georgen. Zum zweiten Mal in Folge beteiligt sich das Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle am kommunalen Kinderferienprogramm. Angeboten wird eine Betreuung in den letzten drei Wochen der Sommerferien, vom 20. August bis 7. September, erklärt die Erzieherin Regina De Souza.

Betreut werden Grundschulkinder und die zukünftigen Erstklässler. Die Betreuung findet montags bis freitags jeweils von 7.30 Uhr bis 14 Uhr in den Räumen der Ganztagsschule an der Robert-Gerwig-Schule statt. Anmeldungen für einzelne Tage seien nicht möglich, sondern nur für ganze Wochen. Für die Betreuung werden pro Woche 50 Euro fällig.

Besuch im Hochseilgarten geplant