St. Georgen Anklageschrift umfasst 101 Punkte

Die Verkäufe wickelte der 22-Jährige überwiegend in oder bei seiner Wohnung in St. Georgen ab. Bis zu seiner Verhaftung lebte er im Haus der Eltern in einer Einliegerwohnung. Von dort aus organisierte er Ein- und Verkäufe über Messenger-Dienste und soziale Netzwerke.

Eltern waren ahnungslos

Die Kunden und seine jugendlichen Boten holten die Kleinmengen an Marihuana oder Speed jeweils durch ein Fenster oder eine Kellertür ab. Seine Eltern hätten von dem regen Handel nichts bemerkt, meinte der 22-Jährige. Sie hätten beide den ganzen Tag gearbeitet, während er in seinem Zimmer, in der Stadt oder gerne auch am Klosterweiher "chillte". Auch dort habe es immer Leute gegeben, die Stoff hatten oder brauchten.

Zur Biografie des 22-Jährigen erfuhr man, dass seine aus dem Süden stammende Familie in die Heimat zurückkehrte, als er gerade vier Jahre alt war und im Kindergarten die deutsche Sprache erlernt hatte. Im Heimatland fing er bereits als Elfjähriger an zu kiffen. Als er mit seiner Familie im Alter von 16 Jahren wieder in Deutschland, dieses Mal in St. Georgen landete, sprach er kein Wort Deutsch und tat sich in der Schule schwer. Seine persönlichen Probleme versenkte er im Alkohol- und Drogenrausch. Vor Gericht legte er ein voll umfängliches Geständnis ab, obwohl er sich nur schwer an die vielen Einzelfälle, Namen und Daten erinnern konnte. "Er weiß, dass er viel gemacht hat, aber er war ja praktisch immer benebelt", meinte seine Anwältin. Ein Sachverständiger sah alle Kriterien für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt als erfüllt an, zumal der 22-Jährige mit einer Zwangsunterbringung zur Therapie einverstanden war.