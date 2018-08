St. Georgen Angebot übersteigt die Nachfrage

"Die Gründe für den Abbruch der Ausbildung sind vielschichtig", so der IHK-Pressesprecher weiter. Neben gesundheitlichen Gründen gebe es auch das Zwischenmenschliche zu nennen: Betrieb und Azubi passen nicht zusammen oder der Azubi hat sich etwas anderes unter der Ausbildung vorgestellt.

Auch Burger sieht den Ablauf seiner Ausbildung kritisch. "Ich habe schon immer gerne gekocht", betont Burger. Doch frei nach dem Motto "Lehrjahre sind keine Herrenjahre" stand für den angehenden Koch erst einmal lange Zeit Gemüse putzen und Salat waschen auf dem Arbeitsplan, ehe er sich an die schwierigeren Sachen heranwagen durfte. "Und irgendwann verlierst du dann eben die Lust am Kochen", bemängelt er. Hinzu sei gekommen, dass er seinen Alltag stark dem Beruf anpassen musste. "Dann wird eben erst um Mitternacht zu Abend gegessen", nennt Burger ein Beispiel. Die Arbeitszeiten und allen voran die Arbeitseinsätze an Feiertagen hätten ihn schlussendlich dazu gebracht, eine weitere Ausbildung anzufangen.

Dass Burger die Wahl zwischen vielen Ausbildungsberufen hat, ist für ihn ein Segen, zeigt aber auch das Problem auf, dem etwa die IHK Herr werden muss. Denn Angebot und Nachfrage haben sich laut Beck grundlegend geändert. "Grundsätzlich können sich die Jugendlichen nun einen Ausbildungsplatz aussuchen, denn es gibt mehr Ausbildungsstellen als Bewerber", erklärt Beck. Das befördere auch die Tendenz, den Ausbildungsberuf zu wechseln, wenn es "nicht passt".

Mit Beratungen wirkt die IHK dem Trend entgegen

IHK-Bildungsberater bieten den Jugendlichen deshalb Beratungsgespräche zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen an. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzt die IHK darüber hinaus an verschiedenen Stellschrauben an, wie der Pressesprecher ausführt. Berater zeigen Präsenz auf Messen, in Schulen, beraten zur Berufsorientierung an Gymnasien und wenden sich an die Eltern. Denn: "Zu 80 Prozent beeinflussen die Eltern die Berufswahl der Schüler", sagt Beck. Infotage und Workshops für die Erziehungsberechtigten seien daher ein wichtiger Bestandteil.

In den Zahlen der Ausbildungsabbrüche spiegeln sich indes die Bemühungen des Arbeitgeberverbandes wider: Trotz der neuen Arbeitsmarktsituation und den damit verbundenen Herausforderungen liegen die Abbrecherzahlen in der dualen Ausbildung bei sechs Prozent, laut IHK "stabil auf niedrigem Niveau". Im Vergleich zu den Studienabbrechern erziele man hier gute Ergebnisse.

Dass die Betreuung während seiner Ausbildung gut war, betont auch Burger. An den Lehrern der IHK-Akademie in Villingen gebe es nichts auszusetzen, ebenso wenig an seinen Ausbildern. Angefangen hatte er im Hotel Bosse in Villingen-Schwenningen, seinerzeit eine langjährige Feinschmecker-Adresse. Nach dem Tod des Besitzers wechselte er zum Café Rapp nach Königsfeld. "Mein Ausbilder dort war super", sagt der 19-Jährige, um zu unterstreichen, dass seine Entscheidung nicht auf eine schlechte Ausbildung zurückzuführen ist. Im Gegenteil: Während seiner Zeit in der Küche habe man darauf geachtet, dass er nicht zu viele Überstunden macht, auch die Bezahlung sei besser gewesen als bei seinen Ausbildungskollegen.

Burger geht ab September dennoch einen neuen Weg, für ihn beginnt dann seine Ausbildung zum Großhandelskaufmann. Auch wenn die Gastronomie damit eine weitere Fachkraft verliert, hat der 19-Jährige aus Sicht der IHK einen entscheidenden Vorteil. Denn manchmal, so Beck, zahle es sich aus, die Zähne zusammenzubeißen: "Unsere Empfehlung ist: Durchhaltevermögen speziell zum Ende der Ausbildung zeigen, sodass man einen Abschluss nachweisen kann."