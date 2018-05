St. Georgen Analogfans gehen in der Stadthalle auf Schnäppchenjagd

St. Georgen. Die Sammlerfreunde der traditionsreichen Phonoindustrie dürfen sich erneut auf die große Phono- und Radiobörse in St. Georgen freuen. Der Arbeitskreis Deutsches Phonomuseum lädt am Samstag, 2. Juni, von 9 bis 14 Uhr in die Stadthalle in St. Georgen ein.