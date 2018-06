St. Georgen Altermedia-Kopf wird zum Referenten

"Informationen" bringt K. nun offenbar unter anderem über das Printmedium oder als Referent unters Volk. So gibt er in seinem Artikel etwa "Kameraden, die in eine ähnliche Situation kommen", Tipps zum "richtigen" Verhalten im Gefängnisalltag und erklärt, wie ratsam es sei, den Haftbefehl mit in die Justizvollzugsanstalt zu nehmen. K. saß in Offenburg ein und meint, wer keinen Haftbefehl habe oder verliere, werde "sofort als Frauen- oder Kinderschänder vorverurteilt". In dieser schweren Zeit sollten sich seine Kameraden nicht unterkriegen lassen, "draußen geht das Leben weiter".

Wie es auch digital weitergehen kann, zeigt er an anderer Stelle. Das Thema "Verschlüsselung" im Internet streift der 29-Jährige in seinem Bericht zwar nur kurz, allerdings lässt er auch sonst kaum eine Gelegenheit aus, das ihm offenbar am Herzen liegende Thema aufzugreifen: Er erwähnte es während des Referats bei der Rechten ebenso wie er ihm auf seiner Solidaritätsseite in Kapitel mit Link zur ausführlichen Anleitung zum anonymen Surfen im Internet widmet.