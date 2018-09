St. Georgen Alte Jeans gesucht

Upcycling-Projekt im besten Sinne

Die Schüler der Realschule fertigen im Dezember im Rahmen eines Sozial- und Nachhaltigkeitsprojektes Kissen an, die dann ab Frühjahr 2019 an verschiedenen Sitzplätzen in der Innenstadt ausgelegt werden, damit die Innenstadtbesucher bequem sitzen und ihren Innenstadtbesuch mit einer Pause in der Sonne oder auch im Schatten noch besser genießen können.

Um den Nachhaltigkeitsgedanken zu unterstreichen, sollten die Kissen aus gebrauchten Stoffen hergestellt werden – ein Upcycling-Projekt im besten Sinne also.