St. Georgen Aktuelles diskutieren

St. Georgen. Die neuen Möglichkeiten im Verbraucherschutz und die Entwicklungen im Bereich der inneren Sicherheit sind am Dienstag, 13. November, im Gasthaus Krone in St. Georgen Thema. Um 19 Uhr spricht dort der Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner. Der Politiker, der Vorsitzender des Arbeitskreises für Verbraucherschutz und rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist, ist auf Einladung des SPD-Ortsvereins in St. Georgen.