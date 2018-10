St. Georgen Aktion: Haare fallen für den guten Zweck

Am Samstag, 3. November, hofft Davidsen nun auf weitere Unterstützer. Von 10 bis 14 Uhr läuft die Aktion im Elisabethhaus in St. Georgen. "Zwei bis drei Friseurinnen aus St. Georgen und der Umgebung werden mich unterstützen", so Davidsen weiter.

Spenden könne jeder, der gesunde Haare mit einer Mindestlänge von 27 Zentimetern trage. "Egal ob natürlich oder gefärbt – das geht beides", erklärt sie. "Bei mir werden es circa 45 Zentimeter sein." Wer sich entweder nicht von seinen Haaren trennen möchte oder die Mindestlänge nicht erfüllt, kann das Projekt finanziell unterstützen – denn auch für die Herstellung der Perücken wird Geld benötigt. Für Davidsen ist die Aktion eine Herzensangelegenheit: "Menschen, die durch Krankheiten ihre Haare verlieren, haben es schwerer im Leben, als die meisten es sich vorstellen können."