Ein Juventus-Turin-Trikot von Cristiano Ronaldo, ein ferngesteuertes Auto oder ein Schminkkoffer: Die Liste der Wünsche von Kindern aus bedürftigen Familien ist lang. Seit Montagnachmittag hängen sie auf Karten vermerkt am großen Wunschbaum im Foyer des Rathauses – und bereits die ersten Erwachsenen haben sich dazu entschieden, Fremden zu Weihnachten eine kleine Freude zu machen. Noch bis zum 30. November kann man sich eine oder mehrere Karten aussuchen und damit Geschenkpate werden. Der Wunsch muss lediglich an der Zentrale registriert werden, schon kann man das Geschenk besorgen und damit jungen Bergstädtern einen Herzenswunsch erfüllen, den sich ihre Eltern nicht leisten könnten. Die Geschenke sollen dann zwischen dem 10. und 12. Dezember in der Zentrale abgegeben werden. Foto: Klossek