St. Georgen Agrarwende sichert Existenz nicht

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Vom Anfang und Ende des Kapitalismus – was Bauern und Nicht-Bauern über die (Land)Wirtschaft wissen müssen", so titelte die Journalistin. Zuvor hatte Siegfried Jäckle erklärt, dass viele Dinge Zweifel nährten, ob Lebensmittel in der Gesellschaft noch Wertschätzung erführen. Zu Ulrike Herrmann wusste er, dass jener es erstmals gelungen sei, ihm in wenigen Sätzen klarzumachen, wie das industrielle Wirtschaftssystem aus der Agrargesellschaft hervorgegangen sei und warum seine Zukunft mit einfachen Rezepten wie Energie- oder Agrarwende nicht zu sichern sei. Hier müsse ein Kulturwandel erfolgen.

"Wir haben uns vom Feudaladel befreit, nun müssen wir uns vom Konzernadel befreien", zitierte er. Zunächst klärte dann Ulrike Herrmann, dass Kapital und Kapitalismus nichts mit Geld als solchem zu tun haben. "Geld gab es nachweisbar bereits in Mesopotamien im vierten Jahrtausend vor Christus", betonte sie. Entstanden sei der Kapitalismus eher zufällig – um 1760 in England, als die dortige Textilindustrie gegen die damals welthöchsten Löhne mit Maschinen die Konkurrenzfähigkeit wieder herstellten und erstmals Wachstum generierten. Kapital sei nichts grundsätzlich Schlechtes, im Gegenteil habe man dem Kapitalismus viel zu verdanken, er produziere Wohlstand. Er sei zwar ein totalitäres System, das alles durchdringe; dennoch folge normalerweise auf den Kapitalismus die Demokratie. Die Gleichberechtigung der Frau sei ebenfalls eine der Folgeerscheinungen.

Herrmann, deren Mutter aus Hüfingen stammt, stellte fest, dass daneben auch deutlich mehr Ausbildung folge. Dennoch sieht sie den Kapitalismus am Scheideweg. Doch was folge danach? "Wir verbrauchen in Deutschland so viele Rohstoffe, als hätten wir drei Erden zur Verfügung, schlimmer sei nur die USA." Ausgewogen werde das nur halbwegs durch Drittländer, wo der Rohstoffverbrauch deutlich geringer sei.