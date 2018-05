St. Georgen Abenteuer Afrika: Raubtiere in freier Wildbahn

Überall im Land ist die deutsche Vergangenheit sichtbar – ob an den Villen, Restaurants oder den vielen Gedenktafeln. Die Gräber von Deutschen sehen gepflegt aus. Mit der deutschen und englischen Sprache kommt man gut durch, so Hils. Der Linksverkehr ist schon schwieriger zu bewältigen.

Schiffe stranden aufgrund des aufziehenden Nebels

Übernachtet wird in Farmhäusern. Nach Sonnenuntergang ist es schnell stockdunkel. Giraffen, Warzenschweine und Erdmännchen kommen bis an die Behausungen. Vom Atlantik her weht ständig ein kalter Wind und bringt Sand mit. Das ist bei Sossusvlei sichtbar. Mit einem Führer kann eine Sanddüne begangen werden. Die deutscheste Stadt ist Svakopmund. Vor der Skelettküste liegen Schiffe, die durch immer wieder aufziehende Nebel strandeten.

Da dem Ehepaar Hils das Land so gefallen hat, haben sie sich im Juni 2009 abermals dort hin begeben. Neben der unheimlichen Weite des Landes beeindruckte die Vielzahl der Tiere. Besonders in Erinnerung geblieben ist eine frühe Ausfahrt, bei der ein schlafender Löwe beobachtet werden konnte. Als bei einem anderen Ausflug eine ganze Löwenfamilie zu sehen war, war das Glück grenzenlos.

Die Reisenden hatten auf einem Tisch etliche landestypische Souvenirs dabei, die die Anwesenden nach dem informativen Vortrag interessiert begutachteten.