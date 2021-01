St. Georgen Ab sofort gesucht: Die schönsten Fotos aus der Bergstadt

"Solange man nicht unter Quarantäne steht, ist gegen Rausgehen und frische Luft tanken nichts einzuwenden", betont die Stadtverwaltung St. Georgen. "Im Gegenteil, das Immunsystem wird gestärkt und trägt zur Gesundheit bei. Die Stadt von ihrer schönsten Seite zu erkunden und bisher noch unbekannte Flecken der Heimat entdecken, all das macht einen Besuch in der Natur zu jeder Zeit lohnenswert. Am besten alleine oder mit der eigenen Familie, um Kontakte zu anderen so weit wie möglich zu vermeiden."