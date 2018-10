St. Georgen 60-jährige Frau stirbt auf der Bundesstraße

Ein Ehepaar aus Königsfeld wollte in Höhe des Brudermoosparkplatzes die Bundesstraße vom Parkplatz aus überqueren. Der Ehemann ging voraus, danach folgte seine Frau, die ihr Fahrrad über die Straße schob. Dabei wurde die 60-Jährige vom 43-jährigen Fahrer eines schwarzen Audi erfasst, der in Richtung St. Georgen unterwegs war. Die Frau wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Am Abend wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um die Unfallstelle zu begutachten.

Neben Rettungswagen und Notarzt waren auch die Feuerwehr St. Georgen und die Abteilung Peterzell vor Ort und sorgten für die Ausleuchtung der Unfallstelle. Zudem unterstützten die 23 Einsatzkräfte der Wehr die Polizei, wie Einsatzleiter Florian Jäckle erläuterte.