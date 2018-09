St. Georgen 500 Flammkuchen sind eingeplant

Bereits am Samstagnachmittag kamen einige Gäste, um es sich bei Apfelsaft und Most, insbesondere aber bei den leckeren Flammkuchen gut gehen zu lassen. Laut "Oberbäckerin" Beate Linhard hatte der Verein etwa 500 Flammkuchen eingeplant, was etwa 65 Kilo Teig entspricht. Im Haus selbst sorgte Stephan Dannecker mit ebenfalls frisch zubereiteter Flädlesuppe für kulinarische Abwechslung. Dazu hatten eifrige Bäcker köstliche Kuchen und Torten zubereitet.

Was die Gäste besonders anspricht, ist, dass viele der Köstlichkeiten direkt vor Ort zubereitet werden und man den Köchen über die Schulter schauen kann. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um beispielsweise den Teig auszuwalzen, die Flammkuchen in den bereitstehenden Öfen zu backen oder das Essen an die hungrigen Gäste auszugeben.

Insgesamt waren etwa 20 Vereinsmitglieder im Einsatz, wie Organisator Jörg Linhard erklärte. Mit der Besucherresonanz war er zufrieden. Es kämen immer viele Wanderer, stellte er fest. Manche seien nicht nur von der Staude, sondern sogar von St. Georgen aus gestartet. Auch die Zahl der Radfahrer nehme immer mehr zu, vor allem dank der E-Bikes, die vielen die Angst vor den Steigungen nehmen.