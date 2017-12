St. Georgen 48-jähriger Mann verbrennt im Auto

St. Georgen (nmk). Ein 48-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen bei einem Fahrzeugbrand ums Leben gekommen. Die Polizei spricht von einem "tragischen Vorfall". Eine Anwohnerin hatte gegen 3 Uhr morgens vermeldet, dass in der Storzenbergstraße in St. Georgen ein Auto brennt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, entdeckte man auf dem Fahrersitz die Leiche des Mannes. Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei hatte er sich in seinen Auto gesetzt und den Motor gestartet. Fremdverschulden oder eine Suizidhandlung schließt die Polizei aus. "Wir vermuten, dass er eingeschlafen ist", so Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf Nachfrage. "Es gibt Hinweise darauf, dass er alkoholisiert war." Das Fahrzeug sei aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724/94 95 00, sucht nun nach Zeugen.