St. Georgen 401 Kilometer bei Wind und Wetter

Die Gruppe trifft sich schon seit mehr als 25 Jahren jeden Donnerstag zum gemeinsamen Wandern. Über die Jahre hat sich ein fester Kern Wanderbegeisterter herauskristallisiert, die gemeinsam St. Georgen und Umgebung per Fuß erkunden. Aber auch Feriengäste, für die der Wandertreff ursprünglich gedacht war stoßen regelmäßig zur Gruppe. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 46 Gäste "von nah und fern", die die Gruppe bei ihren Wanderungen begleitet haben.

Zum Wanderabschluss gehört seit jeher auch die Krönung des Wanderkönigs. Wie in den Jahren zuvor durfte sich Wanderführer Franz Dilger mit 388 gelaufenen Kilometern die Krone des Wanderkönigs aufsetzen. Horst Rehm mit 345 Kilometern und Rita Müller mit 331 Kilometern belegten die Plätze zwei und drei. Ohne Geschenke ist letztendlich aber keiner nach Hause gegangen. Gruppen-Leiter Dilger hatte für jeden, der irgendwie mit der Gruppeverbunden ist, eine kleine Aufmerksamkeit parat. Auch Marion Hess, die neue Leiterin der Tourist-Info, überreichte besonders treuen Wanderern im Namen der Stadt und des Ferienlandes Geschenke. Sie finde es beeindruckend, dass die Gruppe regelmäßig, egal bei welchem Wetter, zusammenkomme und auch Gäste immer willkommen heiße.

Auf größere Wanderschaft ging die Gruppe im vergangenen Jahr zweimal. Eine Tagestour führte sie am Vatertag vom Heimatpfad St. Georgen über das Gasthaus Hirzwald und die Nußhurtkapelle nach Triberg. Ebenfalls einen ganzen Tag verbrachten die Wanderer am Bodensee mit anschließender Einkehr beim Oktoberfest in Konstanz.