St. Georgen 30 Jahre musikalisches Kulturgut

Das FAB-Team sorgt am Samstag, 27. Oktober, für das leibliche Wohl. Einlass ist ab 20 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei Feinkost Hoppe. Eine Reservierung ist über Facebook oder per E-Mail an post@tm-stg.de möglich. Vergünstigte Preise gibt es für Schüler und Studenten.