St. Georgen 2,3 Millionen Euro fließen in die Kinderbetreuung

Mit 64 Prozent ist der Anteil an Migrantenkindern im Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle um acht Prozent gestiegen. Immer noch sind die Kinder aus Flüchtlingsfamilien und Migranten eine besondere Herausforderung für die Arbeit in den Einrichtungen.

Nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz ist die Stadt verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder zu haben. Vorrangig ist die Aufgabe der Kommunen, ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot zu schaffen, also die erforderlichen Plätze zur Verfügung zu stellen.

Eine Bedarfsplanung hat die Stadtverwaltung nach Ablauf der Anmeldefrist erstellt. Darin sind auch die Plätze der Tagesmütter berücksichtigt. Es gibt in der Gesamtstadt 14 Tagesmütter. Davon pausieren derzeit aber sechs. Die Verbleibenden melden für die bis zu Dreijährigen 14, von drei bis sechs Jahren zehn sowie für Schulkinder 14 belegte Plätze. Bei den ganz Kleinen sind zwei, bei den Drei- bis Sechsjährigen vier und bei den Schulkindern zwei Plätze frei.

Der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege ist nur mit der Außengruppe des Kinder- und Familienzentrums Weidenbächle zu erfüllen. Die Gruppe befindet sich im Untergeschoss des evangelischen Gemeindehauses in der Stadtmitte und ist mit 2,2 Stellen ausgestattet. Die Gruppe bleibt bestehen. Dort sind zwar 22 Plätze genehmigt. Aus pädagogischen Gründen sind aber mehr als 15 Kinder nicht ideal. Im Notfall kann die Belegung aber erhöht werden.

In Brigach sind voraussichtlich zwei Plätze und in Langenschiltach zehn Plätze frei. Mit dem neuen Baugebiet wird die Zahl der Familien in Langenschiltach vermutlich steigen. Dort soll die bisherige Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit altersgemischt werden. Der Ortschaftsrat ist mit dieser Umwandlung einverstanden.

Beratungsnachfrage steigt

Die evangelische Kirchengemeinde will durch Einsparungen im Personalbereich die Mehrkosten von fast 12 000 Euro senken. Unter anderem wird die Kooperation Bildungshaus mit der Rupertsbergschule gekündigt. Dies stieß vor allem bei Oliver Freischlader (SPD) auf Widerstand. Er hält die Unterstützung der Kinder beim Übergang vom Kindergarten zur Schule für sehr wichtig. Außerdem soll das Turnen kostengünstiger werden. Der Mehraufwand beträgt dann immer noch 5000 Euro.

Die Weiterentwicklung der Einrichtung am Weidenbächle zum Kinder- und Familienzentrum wird weiterhin durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gefördert. Im vergangenen Jahr waren es noch 10 000 Euro. Für dieses Jahr gibt es nur noch 2000 Euro. Die Einrichtung wird zudem durch das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" gefördert. Dadurch ist es möglich, 5000 Euro für eine zusätzliche Fachkraft im Bereich sprachliche Bildung auszugeben.

Die Nachfrage an Beratung der Eltern steigt stetig an. Schwerpunkte sind Sprachförderung für Eltern und ihre Kinder sowie der Ausbau der Netzwerke wie etwa mit dem Turnverein (bewegte Kommune) oder der Jugendmusikschule. Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund sollen professionell begleitet werden. Dafür sind Begegnungsstätten zu schaffen wie Eltern-Café, Elternkurse oder Mutter-Kind-Spielgruppen.

Aufgrund des hohen Migrationsanteils im Weidenbächle bleibt die Stärkeförderung der Migrantenkinder ein wichtiges Ziel. Durch verschiedene Projekte in der städtischen Integrationsarbeit hat sich ein Konzept zur speziellen Förderung in Kindertageseinrichtungen entwickelt. Der Bildungsbeauftragte des Landratsamts möchte deshalb mit dem Zentrum ein Pilotprojekt für Kinder von vier bis sechs Jahren beginnen. Entsprechende Förderungen sind bereits zugesagt.